Начертить 2 разных прямоугольника с площадью 10 см(кв).
Математика
Начертить 2 разных прямоугольника с площадью 10 см(кв).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) длина сторон 2 см и 5 см 2) 4 см и 2,5 см
Гость:
1 прямоугольник должен быть со сторонами 5 и 2 (см), а 2-ой со сторонами 4 и 2,5 (см), так как площадь- это произведение(перемножение) сторон (2).
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