проверочное слово к слову КАПУСТА

Русский язык
проверочное слово к слову КАПУСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочного слова нет, оно словарное
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