С данными словами составьте запишите словосочетание.Обозначьте орфограммы в корнях с чередованием. Г..реть,заг..рается,з..рница,з..рефой. зарание большое спасибо!
Русский язык
С данными словами составьте запишите словосочетание.Обозначьте орфограммы в корнях с чередованием. Г..реть,заг..рается,з..рница,з..рефой. зарание большое спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
гореть загореться зорница зоревой смертельно гореть случайно загореться светлая зорница зоревой мрак
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