С данными словами составьте запишите словосочетание.Обозначьте орфограммы в корнях с чередованием. Г..реть,заг..рается,з..рница,з..рефой. зарание большое спасибо!

Русский язык

С данными словами составьте запишите словосочетание.Обозначьте орфограммы в корнях с чередованием. Г..реть,заг..рается,з..рница,з..рефой. зарание большое спасибо!

Автор: Гость