Упростите выражение:tg(3пи/2+x)cos(3пи/2-x)/sinx

Алгебра
Упростите выражение:tg(3пи/2+x)cos(3пи/2-x)/sinx
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по формулам приведения tg(3пи/2+x)cos(3пи/2-x)/sinx=ctgxsinx/sinx=ctgx (sinx сокращается)
Гость:
Решение:мы сначала расскрываем скабки ctgx*sinx*sinx,cosx/sinx*sinx*sinx=ctgx
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