в каждом ряду лекционного зала одно и тоже число мест.третьеклассники заняли 3 ряда.а четвероклассники-5 рядов.четвероклассников пришло на 22 человека больше чем третьеклассников.сколько третьеклассников посетило зал?а сколько ...
Математика
в каждом ряду лекционного зала одно и тоже число мест.третьеклассники заняли 3 ряда.а четвероклассники-5 рядов.четвероклассников пришло на 22 человека больше чем третьеклассников.сколько третьеклассников посетило зал?а сколько четвероклассников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22/2=11(уч)в одном ряду учеников 11*3=33(уч) третьекласников 11*5=55(уч) четверокласников
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