в каждом ряду лекционного зала одно и тоже число мест.третьеклассники заняли 3 ряда.а четвероклассники-5 рядов.четвероклассников пришло на 22 человека больше чем третьеклассников.сколько третьеклассников посетило зал?а сколько ...

Математика

в каждом ряду лекционного зала одно и тоже число мест.третьеклассники заняли 3 ряда.а четвероклассники-5 рядов.четвероклассников пришло на 22 человека больше чем третьеклассников.сколько третьеклассников посетило зал?а сколько четвероклассников?

Автор: Гость