Вычислить массу соли, полученной при взаимодействии 49г H2SO4 с раствором хлорида бария.
Химия
Вычислить массу соли, полученной при взаимодействии 49г H2SO4 с раствором хлорида бария.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2SO4+BaCl2=BaSO4+2HCl n(H2SO4)=49:98=0,5моль;n(BaSO4)=0,5моль;m(BaSO4)=0,5*233=116,5гр.
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