купили 5 карандашей и 7блокнотов.за всю покупку заплатили 50р сколько стоит один простой карандаш и один блокнот если все блокноты на 20р дороже чем все карандаши ?

Математика

купили 5 карандашей и 7блокнотов.за всю покупку заплатили 50р сколько стоит один простой карандаш и один блокнот если все блокноты на 20р дороже чем все карандаши ?

Автор: Гость