купили 5 карандашей и 7блокнотов.за всю покупку заплатили 50р сколько стоит один простой карандаш и один блокнот если все блокноты на 20р дороже чем все карандаши ?
Математика
купили 5 карандашей и 7блокнотов.за всю покупку заплатили 50р сколько стоит один простой карандаш и один блокнот если все блокноты на 20р дороже чем все карандаши ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50-20=30 (р.) - стомость и блакнотов и карандашей поровну 2) 30/2=15 (р.) стоят карандаши 3) 15/5 =3 (р.) стоит 1 карандаш 4) 15+20=35 (р.) стоимость блокнотов 5) 35/7=5 (р.) стоит один блокнот Ответ: один блокнот стоит 5 рублей, один карандаш стоит 3 рубля.
Гость:
Стоимость 1 карандаша х рублей, тогда 5 карандашей стоят 5х. все блокноты на 20р дороже, чем все карандаши значит 5х+20. За всю покупку заплатили 50р. Составим уравнение 5х+5х+20=50 10х=50-20 х=30:10 х=3 (р) стоит 1 карандаш 2) 5*3=15(р) стоят все карандаши 3)50-15=35(р) з0аплатили за все блокноты 4) 35:7=5(р) стоит 1 блокнот
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