нужно составить предложения вот с этими словами: жалюзи, диаплог, монолог, дюны, жокей. заранее большое спасибо!
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нужно составить предложения вот с этими словами: жалюзи, диаплог, монолог, дюны, жокей. заранее большое спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моей комнате висят жалюзи от солнца. Мы вели с ней очень приятный диалог. Нам задали придумать монолог. В Европе есть высокие дюны. Жокей участвует в скачках на лошадях.
Гость:
Мы ходили по магазину, и вдруг я увидела эти красивые жалюзи) Когда мы начинаем дразниться у нас прерывается диалог) Сегодня я выступала с монологом) В Индии всегда такие замечательные дюны) Жокей внезапно ухватил лошадь, и все замерли в ожидании)
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