Из двух городов, удаленных друг от друга на 1680 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Первый поезд проходит это расстояние за 21ч, а второй поезд - за 28ч. Через сколько часов поезда встретятся. Реши эту зада...

Математика

Из двух городов, удаленных друг от друга на 1680 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Первый поезд проходит это расстояние за 21ч, а второй поезд - за 28ч. Через сколько часов поезда встретятся. Реши эту задачу, если расстояние 420км, 672км, 1260км.

Автор: Гость