Из двух городов, удаленных друг от друга на 1680 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Первый поезд проходит это расстояние за 21ч, а второй поезд - за 28ч. Через сколько часов поезда встретятся. Реши эту зада...
Математика
Из двух городов, удаленных друг от друга на 1680 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Первый поезд проходит это расстояние за 21ч, а второй поезд - за 28ч. Через сколько часов поезда встретятся. Реши эту задачу, если расстояние 420км, 672км, 1260км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1680:21=80 (км\ч) скорость первого поезда 2) 1680:28=60 (км\ч) скорость 2-го поезда 2)16806(60+80)=12 Через столько часов поезда встретятся. если расстояние 420км 1) 1680:21=80 (км\ч) скорость первого поезда 2) 1680:28=60 (км\ч) скорость 2-го поезда 3)420:(60+80)=3 часа если расстояние 672км 1) 1680:21=80 (км\ч) скорость первого поезда 2) 1680:28=60 (км\ч) скорость 2-го поезда 3) 672:(60+80)=4,8 часов если расстояние 1260км. 1) 1680:21=80 (км\ч) скорость первого поезда 2) 1680:28=60 (км\ч) скорость 2-го поезда 3) 1260:(60+80)=9 часов
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