почему неизменность цен в командной экономике СССР не способствовала росту предложения дефицитных товаров?
География
почему неизменность цен в командной экономике СССР не способствовала росту предложения дефицитных товаров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В советское вермя тоже была своя мафия, которая контроллирова рынок.Поэтому многие товары продовались из под прилавка по очень большим ценам, потому что на всех этих товаров не хватило бы - денег то было достаточно у людей. Чем больше денег, тем меньше товаров. Чем меньше денег, тем больше товаров. Как сейсас, много различных товров и услуг, но не всем они доступны. Потребность - это необходимость в каком то товаре, например одному человеку достаточно одной булки в день. Но есть люди, которые гототвы покупать не одну булку в день, а три и более. Соответственно спрос увеличивается, но потребность в этом хлебе не изменилась, человеку как надо было одну булку в день, так это и осталось. Я так думаю, я не утверждаю, поэтому я могу ошибаться, но это мое мнение.
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