Напишите пожалуйста 6 сложноподчиненых предложений со словами: Мировоззрение,гуманный,прогресс,атмосфера,аккомпанемент,колосс

Гость: Гость:

У него было такое же мировозрение, какое было и у меня (сложноподчинённое с придаточными определительными) Я знаю, что он человек достаточно гуманный (сложноподчинённое с изъясниельными) Прогресс чувствовался даже в этом доме, где недавно даже не знали о компьютере (сложноподчинённое с придаточными определительными) Здесь была такая атмосфера, какая бывает обычно в кино или театре (сложноподчинённое с определитльными) Она пела под аккомпанемент, чтобы не сбиться. (сложноподчинённое с придаточными обстоятельственными цели) Я не знаю, что такое "колосс" (это тоже сложно подчинённое, с придаточными изъяснительными)