небольшое сочинение пейзажную зарисовку на тему ЛЕТНЯЯ НОЧЬ. Используй в нём слова тишь, глушь, ночь, полночь, сыч, камыш, рож, дрож. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 

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небольшое сочинение пейзажную зарисовку на тему ЛЕТНЯЯ НОЧЬ. Используй в нём слова тишь, глушь, ночь, полночь, сыч, камыш, рож, дрож. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как хороша летняя ночь! Шуршит камыш у озера и приятно ласкает слух, из тёмной глуши тихого леса слышны крики молодого сыча.Внизу, под ногами дрожит куст. Это проползла змея. Яркий свет луны падает на лесную поляну, указывая мне путь. Летняя ночь полна тайн и загадок. 
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