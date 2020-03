небольшое сочинение про кота на английском языке

Гость: Гость:

у меня есть кошка. Ее зовут Аня. Она очень любит играть с мячиком. Аня хорошо лазает по деревьям. В зимние морозы только сидит дома и играет с мячом ,а летом она даже не хочет заходить в дом. I have a cat. Her name is Anne. She loves to play with the ball. Anne climbs trees well. In thewinter frosts just sits at home and plays with the ball, and in summer it does not even want to gointo the house.