№1Даны два действительных числа, не равные друг другу. Меньшее из этих двух чисел заменить половинной их суммы, а большее-их удвоенным произведением.№2Определить корректность введенной даты(число-от 1 до 31, месяц-от 1 до 12). ...
Экономика
№1Даны два действительных числа, не равные друг другу. Меньшее из этих двух чисел заменить половинной их суммы, а большее-их удвоенным произведением.№2Определить корректность введенной даты(число-от 1 до 31, месяц-от 1 до 12). Если введены неверные данные, то сообщить об этом.№3Написать программу, которая находит наибольшее из трех введенных чисел и выводит его на экран.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) var a,b,x,y:real; begin readln(a,b); x:=(a+b)/2; y:=2*a*b; if a>b then begin a:=y; b:=x; end else begin a:=x; b:=y; end; writeln('a=',a:8:3); writeln('b=',b:8:3); end. 2) var d,m:integer; begin readln(d,m); if (d<1) or (d>31) then writeln ('день введен неверно'); if (m<1) or (m>12) then writeln ('месяц введен неверно'); end. 3) var a,b,c:integer; begin readln(a,b,c); if (a>b) and (a>c) then writeln(a); if (b>a) and (b>c) then writeln(b); if (c>a) and (c>b) then writeln(c); end.
Гость:
1) var a,b,c,d:real; begin read(a,b); c:=(a+b)/2; d:=2*a*b; if a>b then begin a:=d; b:=c; end; if a31) then writeln(' день введен неправильно'); if (b<1) or (b>12) then writeln(' месяц введен неправильно'); end. 3) var a,b,c:real; begin read(a,b,c); if (a>b)and(a>c)then writeln(a); if (b>a)and(b>c)then writeln(b); if (c>b)and(c>a)then writeln(c); end.
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