№1Даны два действительных числа, не равные друг другу. Меньшее из этих двух чисел заменить половинной их суммы, а большее-их удвоенным произведением.№2Определить корректность введенной даты(число-от 1 до 31, месяц-от 1 до 12). ...

Экономика

№1Даны два действительных числа, не равные друг другу. Меньшее из этих двух чисел заменить половинной их суммы, а большее-их удвоенным произведением.№2Определить корректность введенной даты(число-от 1 до 31, месяц-от 1 до 12). Если введены неверные данные, то сообщить об этом.№3Написать программу, которая находит наибольшее из трех введенных чисел и выводит его на экран.

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