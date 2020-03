№1Даны два действительных числа, не равные друг другу. Меньшее из этих двух чисел заменить половинной их суммы, а большее-их удвоенным произведением.№2Определить корректность введенной даты(число-от 1 до 31, месяц-от 1 до 12). ...

Гость: Гость:

1) var a,b,x,y:real; begin readln(a,b); x:=(a+b)/2; y:=2*a*b; if a>b then begin a:=y; b:=x; end else begin a:=x; b:=y; end; writeln('a=',a:8:3); writeln('b=',b:8:3); end. 2) var d,m:integer; begin readln(d,m); if (d<1) or (d>31) then writeln ('день введен неверно'); if (m<1) or (m>12) then writeln ('месяц введен неверно'); end. 3) var a,b,c:integer; begin readln(a,b,c); if (a>b) and (a>c) then writeln(a); if (b>a) and (b>c) then writeln(b); if (c>a) and (c>b) then writeln(c); end.