Какой математик определил число п(пи)
Обществознание
Какой математик определил число п(пи)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Впервые обозначением этого числа греческой буквой воспользовался британский математик Джонс в 1706 году, а общепринятым оно стало после работ Леонарда Эйлера в 1737 году.
Гость:
британский математик Джонс
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