На 3 га землі посіяли 500 кг пшениці.Скільки зерна потрібно,щоб засіяти 300 га землі?
Математика
На 3 га землі посіяли 500 кг пшениці.Скільки зерна потрібно,щоб засіяти 300 га землі?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300*500/3=50000 (кг) или 50тонн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
из двух городов, расстояние между которыми 345 км , одновременно в противоположных направлениях выехали2 поезда . скорость одного 68 км в час , а д...
Русский язык
небольшое сочинение пейзажную зарисовку на тему ЛЕТНЯЯ НОЧЬ. Используй в нём слова тишь, глушь, ночь, полночь, сыч, камыш, рож, дрож. ПОМОГИТЕ ПОЖА...
Английский язык