На 3 га землі посіяли 500 кг пшениці.Скільки зерна потрібно,щоб засіяти 300 га землі?

Математика
На 3 га землі посіяли 500 кг пшениці.Скільки зерна потрібно,щоб засіяти 300 га землі?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300*500/3=50000 (кг) или 50тонн 
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