(327х-5295):57=389 решите уравнение

Математика
(327х-5295):57=389 решите уравнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(327х-5295):57=389, 327х-5295=389*57, 327х-5295=22173, 327х=22173+5295, 327х=27468, х=27468:327, х=84. ПРОВЕРКА:(327*84-5295):57=389, 22173:57=389, 389=389.
Гость:
[latex](327x-5295):57=389[/latex]    [latex]327x-5295=389\cdot57[/latex]   [latex]327x-5295=22173[/latex]   [latex]327x=22173+5295[/latex]   [latex]327x=27468[/latex]   [latex]x=27468:327[/latex]   [latex]x=84[/latex] ____________________________________________________ [latex](327\cdot84-5295):57=389[/latex] (это проверка)   [latex](27468-5295):57=389[/latex]   [latex]22173:57=389[/latex]   [latex]389=389[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Какой математик определил число п(пи)
Ответить
Математика
На 3 га землі посіяли 500 кг пшениці.Скільки зерна потрібно,щоб засіяти 300 га землі?
Ответить
Математика
из двух городов, расстояние между которыми 345 км , одновременно в противоположных направлениях выехали2 поезда . скорость одного 68 км в час , а д...
Ответить
Русский язык
небольшое сочинение пейзажную зарисовку на тему ЛЕТНЯЯ НОЧЬ. Используй в нём слова тишь, глушь, ночь, полночь, сыч, камыш, рож, дрож. ПОМОГИТЕ ПОЖА...
Ответить
Английский язык
небольшое сочинение про кота на английском языке
Ответить