(327х-5295):57=389 решите уравнение
Математика
(327х-5295):57=389 решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(327х-5295):57=389, 327х-5295=389*57, 327х-5295=22173, 327х=22173+5295, 327х=27468, х=27468:327, х=84. ПРОВЕРКА:(327*84-5295):57=389, 22173:57=389, 389=389.
Гость:
[latex](327x-5295):57=389[/latex] [latex]327x-5295=389\cdot57[/latex] [latex]327x-5295=22173[/latex] [latex]327x=22173+5295[/latex] [latex]327x=27468[/latex] [latex]x=27468:327[/latex] [latex]x=84[/latex] ____________________________________________________ [latex](327\cdot84-5295):57=389[/latex] (это проверка) [latex](27468-5295):57=389[/latex] [latex]22173:57=389[/latex] [latex]389=389[/latex]
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