Разложить на множители 1) 4-x^2-2xy-y^2 2) 1-(x^2-2xy+y^2) 3) a^2-b^2-a-b 4) x^3+x^2-x-1
Алгебра
Разложить на множители 1) 4-x^2-2xy-y^2 2) 1-(x^2-2xy+y^2) 3) a^2-b^2-a-b 4) x^3+x^2-x-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4-(x-y)^2=(2-x+y)(2+x-y)
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