при нагревании каменного угля без доступа воздуха образуется кокс. Какой объем воздуха потребуется для сжигания 1000 кг кокса, содержащего 5% примесей.

Химия

при нагревании каменного угля без доступа воздуха образуется кокс. Какой объем воздуха потребуется для сжигания 1000 кг кокса, содержащего 5% примесей.

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