при нагревании каменного угля без доступа воздуха образуется кокс. Какой объем воздуха потребуется для сжигания 1000 кг кокса, содержащего 5% примесей.
Химия
при нагревании каменного угля без доступа воздуха образуется кокс. Какой объем воздуха потребуется для сжигания 1000 кг кокса, содержащего 5% примесей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C+O2=CO2 1 1 масса углерода в коксе=1000Х0,95=950кг;n(C)=950:12=79кмоль n(O2)=79кмоль;V(O2)=79*22,4=1769,6куб.м;V(воздуха)=1769,6:0,21=8427куб.м
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