при нагревании каменного угля без доступа воздуха образуется кокс. Какой объем воздуха потребуется для сжигания 1000 кг кокса, содержащего 5% примесей.

Химия
при нагревании каменного угля без доступа воздуха образуется кокс. Какой объем воздуха потребуется для сжигания 1000 кг кокса, содержащего 5% примесей.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                         C+O2=CO2                                         1     1   масса углерода в коксе=1000Х0,95=950кг;n(C)=950:12=79кмоль n(O2)=79кмоль;V(O2)=79*22,4=1769,6куб.м;V(воздуха)=1769,6:0,21=8427куб.м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
густина парів білого фосвору по водню=62. Знайдіть формулу білого фосфору
Ответить
Экономика
Написать 2 программы для Паскаля:1)Поменяйте местами первую и последнюю строки прямоугольной таблицы.2)Найдите произведения элементов строк прямоуг...
Ответить
Биология
если бы растения могли говорить чтоб они сказали
Ответить
Алгебра
Катер по течению реки плыл 5 ч,а против течения реки 3 ч.Собственнвя скорость катера 18 км/ч.Найти скорость течения реки,если по течению катер проп...
Ответить
Экономика
№1 Даны два действительных числа, не равные друг другу. Меньшее из этих двух чисел заменить половинной их суммы, а большее-их удвоенным произведени...
Ответить