густина парів білого фосвору по водню=62. Знайдіть формулу білого фосфору

Химия
густина парів білого фосвору по водню=62. Знайдіть формулу білого фосфору
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(белого фосфора)=62*2=144г/моль           1 моль   атомов  фосфора  - 31 гр.            Хмоль                                -144гр.                    Х=4моль атомов              Ответ:Р4=формула белого фосфора.
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