густина парів білого фосвору по водню=62. Знайдіть формулу білого фосфору
Химия
густина парів білого фосвору по водню=62. Знайдіть формулу білого фосфору
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(белого фосфора)=62*2=144г/моль 1 моль атомов фосфора - 31 гр. Хмоль -144гр. Х=4моль атомов Ответ:Р4=формула белого фосфора.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Написать 2 программы для Паскаля:1)Поменяйте местами первую и последнюю строки прямоугольной таблицы.2)Найдите произведения элементов строк прямоуг...
Алгебра
Катер по течению реки плыл 5 ч,а против течения реки 3 ч.Собственнвя скорость катера 18 км/ч.Найти скорость течения реки,если по течению катер проп...
Экономика
№1 Даны два действительных числа, не равные друг другу. Меньшее из этих двух чисел заменить половинной их суммы, а большее-их удвоенным произведени...
Математика