написать стихотворение или рассказ на тему  ЖИТЬ - ДОБРО ТВОРИТЬ

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написать стихотворение или рассказ на тему  ЖИТЬ - ДОБРО ТВОРИТЬ
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Автор: Гость
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Гость:
Жить - добро творить! Окунулась в думы Светла голова, Мучают вопросы, Вяжутся слова. Для чего родился, На земле живу- Куда, зачем шагаю, К чему в конце приду? Высоты неотступно Зовут меня в полёт, Теперь во сне летаю- Крылатый стихоплёт. Природой наслаждаюсь Под трели соловья, Внимаю с восхищением Мелодию ручья. Грусть где-то замечаю, Блеск радости в глазах, Отрочества румянец И старость на висках. Подумав, понимаю Куда я, почему… От чего вдруг вспыхнул, Зачем стихи пишу. Поэзия – источник Лечебной доброты. Ей ниши заполняю, Душевной пустоты. Быть может, побеждаю В борьбе за доброту… Заполню ниши светом, Пока к концу приду!
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