Городской бюджет составляет 98 млн. р., а расходы на одну из его статей составили 50%. Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета?

Алгебра
Городской бюджет составляет 98 млн. р., а расходы на одну из его статей составили 50%. Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
98 000 000:2=49 000 000 (руб) или 49 млн. р. Ответ: 49 миллионов рублей потрачено на эту статью бюджета.
Гость:
 98000000*50% = 98000000*0,5=49000000 (рублей)  
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