у нади было 100 рублей она купила две книги одна книга стоит 20 рублей а другая - 40 рублей сколько рублей сдачи должна получить Надя решить краткой записью

Математика

у нади было 100 рублей она купила две книги одна книга стоит 20 рублей а другая - 40 рублей сколько рублей сдачи должна получить Надя решить краткой записью

Автор: Гость