у нади было 100 рублей она купила две книги одна книга стоит 20 рублей а другая - 40 рублей сколько рублей сдачи должна получить Надя решить краткой записью
Математика
у нади было 100 рублей она купила две книги одна книга стоит 20 рублей а другая - 40 рублей сколько рублей сдачи должна получить Надя решить краткой записью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-20-40=40(рублей)
Гость:
100-(20+40)=40(руб)здача Ответ:здача 40 руб
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние от Зареченска до заправочной станциии в 6 раз меньше,чем от заправочной станции до Ивантеевки.Хватит ли машине 10 литров бензина чтобы д...
Алгебра
Городской бюджет составляет 98 млн. р., а расходы на одну из его статей составили 50%. Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета?
Русский язык