два друга за шоколадные плитки заплатили 96рублей.один взял себе з плитки другой 5плиток.сколько денег отдал каждый за свой шоколад?

Математика

два друга за шоколадные плитки заплатили 96рублей.один взял себе з плитки другой 5плиток.сколько денег отдал каждый за свой шоколад?

Автор: Гость