два друга за шоколадные плитки заплатили 96рублей.один взял себе з плитки другой 5плиток.сколько денег отдал каждый за свой шоколад?
Математика
два друга за шоколадные плитки заплатили 96рублей.один взял себе з плитки другой 5плиток.сколько денег отдал каждый за свой шоколад?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - цена за 1 плитку шоколода. 3х + 5х = 96; 8х = 96; х = 12 (рублей). 3*12=36 (рублей) - 1-й друг 5*12=60 (рублей) - 2-ой друг
Гость:
первый: 36. второй: 60.
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