найти координаты вектора вектор p=2a-1/3b+c, если вектор а(1,-2,0) вектор b(0,3,-6) вектор с(-2,3,1)
Алгебра
найти координаты вектора вектор p=2a-1/3b+c, если вектор а(1,-2,0) вектор b(0,3,-6) вектор с(-2,3,1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P ( 2*1-1/3*0+(-2) ; 2*(-2)-1/3*3+ 3 ;2*0-1/3*(-6)+1)=(1/-2; -5/12;-1/-17)=( -0,5;-0,41; 0,058 ) Ответ: P ( -0,5;-0,41;0,058)
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