Из 1 т молока получается 83 кг сыра или 45 кг масла. На сколько Kилограммов больше сыра, чем масла ,получится из 20 т молока?РЕШИ ЗАДАЧУ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ
Математика
Из 1 т молока получается 83 кг сыра или 45 кг масла. На сколько Kилограммов больше сыра, чем масла ,получится из 20 т молока?РЕШИ ЗАДАЧУ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ. 1) 83-45=38 (кг) - разница между количеством сыра и масла из 1 тонны молока 2) 38*20=760 (кг) Ответ: из двадцати тонн молока сыра получится на 760 кг больше, чем масла. 2 способ. 1) 83*20=1660 (кг) - сыра получится из 20 т молока 2) 45*20=900 (кг) - масла получится из 20 т молока 3) 1660-900=760 (кг) Ответ: из двадцати тонн молока сыра получится на 760 кг больше, чем масла.
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