в 8 коробках 48карандашей. сколько надо взять коробок чтобы поместить 810 карандашей?

Гость: Гость:

1. Сколько карандашей в одной коробке? 48:8=6 (штук) 2.Сколько надо взять коробок чтобы поместить 810 карандашей? 810:6=135 (коробок) Ответ: надо взять 135 коробки, чтобы поместить 810 карандашей.