в 8 коробках 48карандашей. сколько надо взять коробок чтобы поместить 810 карандашей?
Математика
в 8 коробках 48карандашей. сколько надо взять коробок чтобы поместить 810 карандашей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48:8=6 810:6=135 ответ простое решение
Гость:
1. Сколько карандашей в одной коробке? 48:8=6 (штук) 2.Сколько надо взять коробок чтобы поместить 810 карандашей? 810:6=135 (коробок) Ответ: надо взять 135 коробки, чтобы поместить 810 карандашей.
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