запиши проверочные слово,вставь,если нужно,буква. -радос ный,---грус ный,---гро ный,---по ний,---извес ный,---ужас ный,---звез ный,---прекрас ный,---вкус ный,---со нце

Русский язык
запиши проверочные слово,вставь,если нужно,буква. -радос ный,---грус ный,---гро ный,---по ний,---извес ный,---ужас ный,---звез ный,---прекрас ный,---вкус ный,---со нце
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радостный - радость  Грустный - грусть,грустен   Грозный - грозен    Поздний - опоздать  Известный - весть ,известен   Ужасный - ужасен   Звездный - звезда ,звездочка    Прекрасный - прекрасен , краса , прекрасна   Вкусный -  вкусен ,вкус     Солнце - солнышко ,солнечный   
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