запиши проверочные слово,вставь,если нужно,буква. -радос ный,---грус ный,---гро ный,---по ний,---извес ный,---ужас ный,---звез ный,---прекрас ный,---вкус ный,---со нце
Русский язык
запиши проверочные слово,вставь,если нужно,буква. -радос ный,---грус ный,---гро ный,---по ний,---извес ный,---ужас ный,---звез ный,---прекрас ный,---вкус ный,---со нце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радостный - радость Грустный - грусть,грустен Грозный - грозен Поздний - опоздать Известный - весть ,известен Ужасный - ужасен Звездный - звезда ,звездочка Прекрасный - прекрасен , краса , прекрасна Вкусный - вкусен ,вкус Солнце - солнышко ,солнечный
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