двое рабочих заработали 900рублей. один работал 2-дня, другой 8- дней. сколько денег заработал каждый?

Гость: Гость:

1. Сколько денег заработал каждый рабочий за один день? 900:(2+8)=90 (руб) 2. Сколько денег заработал первый рабочий? 2*90=180 (руб) 3.Сколько денег заработал второй рабочий? 8*90=720 (руб). Ответ: первый рабочий заработал 180 рублей, а второй 720 рублей.