двое рабочих заработали 900рублей. один работал 2-дня, другой 8- дней. сколько денег заработал каждый?
Математика
двое рабочих заработали 900рублей. один работал 2-дня, другой 8- дней. сколько денег заработал каждый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сколько денег заработал каждый рабочий за один день? 900:(2+8)=90 (руб) 2. Сколько денег заработал первый рабочий? 2*90=180 (руб) 3.Сколько денег заработал второй рабочий? 8*90=720 (руб). Ответ: первый рабочий заработал 180 рублей, а второй 720 рублей.
Гость:
1) 2+8=10(дн.)-всего работали рабочие 2)900/10=90(руб.)- оплата одного дня 3)90*2=180(руб.)-заработал один рабочий 4)90*8=720(руб)-заработал втоой рабочий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОЛЕЙ 1800 ГА. ЗА НЕДЕЛЮ СКОСИЛИ 5/8 ОДНОГО И 7/10 ОТ ДРУГОГО ПОЛЯ, ЧТО СОТАВЛЯЕТ 2/3 ОТ ВСЕЙ ПЛОЩАДИ. НАЙТИ ПЛОЩАДЬ КАЖДОГО ПОЛЯ.
Русский язык
запиши проверочные слово,вставь,если нужно,буква. -радос ный,---грус ный,---гро ный,---по ний,---извес ный,---ужас ный,---звез ный,---прекрас ный,-...
Химия
подтвердить химические свойства карбоновых кислот на примере реакций :а)уксусной кислоты ;б)муравьиной кислоты