Мотоциклист и велосипедист едут на встречу друг другу.через сколько часов они встретятся,если расстояние между ними 272 км,скорость велосипедиста 12 км\ч а скорость мотоциклиста 56 км\ч.

Математика
Мотоциклист и велосипедист едут на встречу друг другу.через сколько часов они встретятся,если расстояние между ними 272 км,скорость велосипедиста 12 км\ч а скорость мотоциклиста 56 км\ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+56=68 (км/ч) 272:68=4(ч) ответ:4 часа 
Гость:
1)12+56=68(км) спільна швидкість 2)272:68=4(год) Відповідь:вони зустрінутся через 4 год
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