Мотоциклист и велосипедист едут на встречу друг другу.через сколько часов они встретятся,если расстояние между ними 272 км,скорость велосипедиста 12 км\ч а скорость мотоциклиста 56 км\ч.
Математика
Мотоциклист и велосипедист едут на встречу друг другу.через сколько часов они встретятся,если расстояние между ними 272 км,скорость велосипедиста 12 км\ч а скорость мотоциклиста 56 км\ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+56=68 (км/ч) 272:68=4(ч) ответ:4 часа
Гость:
1)12+56=68(км) спільна швидкість 2)272:68=4(год) Відповідь:вони зустрінутся через 4 год
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
двое рабочих заработали 900рублей. один работал 2-дня, другой 8- дней. сколько денег заработал каждый?
Математика
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОЛЕЙ 1800 ГА. ЗА НЕДЕЛЮ СКОСИЛИ 5/8 ОДНОГО И 7/10 ОТ ДРУГОГО ПОЛЯ, ЧТО СОТАВЛЯЕТ 2/3 ОТ ВСЕЙ ПЛОЩАДИ. НАЙТИ ПЛОЩАДЬ КАЖДОГО ПОЛЯ.