Мотоциклист и велосипедист едут на встречу друг другу.через сколько часов они встретятся,если расстояние между ними 272 км,скорость велосипедиста 12 км\ч а скорость мотоциклиста 56 км\ч.

Математика

Мотоциклист и велосипедист едут на встречу друг другу.через сколько часов они встретятся,если расстояние между ними 272 км,скорость велосипедиста 12 км\ч а скорость мотоциклиста 56 км\ч.

Автор: Гость