-4(16-8х)+12(7-3х)=50(х+3)-(15-х) решить уравнение
Математика
-4(16-8х)+12(7-3х)=50(х+3)-(15-х) решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-64+32х+84-36х=50х+150-15+х -4х+20=51х+135 -4х-51х=135-20 -55х=115 Дальше закончи
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