Составьте обобщающую памятку,что допустимо,а что нет в личном общении. Никогда: Иногда: Всегда:

Никогда не перебивай собеседника, не повышай голоса иногда сможно нагрубить или поставить человека на место всегда улыбайся и будь доброжелателен, готовым к диалгу.

Гость: Гость:

Никогда не льзя нрубить старшим драться. иногда можно поставить человека на место баловаться. Всегда нужно уважать старших при встречи всегда будь добр пообщаться но вежлевым тоном.