Составьте обобщающую памятку,что допустимо,а что нет в личном общении. Никогда: Иногда: Всегда:
География
Составьте обобщающую памятку,что допустимо,а что нет в личном общении. Никогда: Иногда: Всегда:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никогда не перебивай собеседника, не повышай голоса иногда сможно нагрубить или поставить человека на место всегда улыбайся и будь доброжелателен, готовым к диалгу.
Гость:
Никогда не льзя нрубить старшим драться. иногда можно поставить человека на место баловаться. Всегда нужно уважать старших при встречи всегда будь добр пообщаться но вежлевым тоном.
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