Выполни вычитание дробей:15/12-2/3,1/2-3/10, 13/16-3/8, 27/11-27/55 Вот пример:9/13-5/26=9*2/13*2-5/26=18/26-5/26=18-5/26=13/26
Математика
Выполни вычитание дробей:15/12-2/3,1/2-3/10, 13/16-3/8, 27/11-27/55 Вот пример:9/13-5/26=9*2/13*2-5/26=18/26-5/26=18-5/26=13/26
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15/12-2/3=7/12(просто напросто приводим к общему знаменателю две дроби, общий знаменатель12, к первой дроби дополнительный множитель 1, а ко второй 4) 1/2-3/10=2/10(общий знаменатель 10, дополнительный множитель к первой дроби 5, ко второй 1) 13/16-3/8=7/16(общий знаменатель 16, дополнительный множитель к первой дроби 1, ко второй 2) 27/11-27/55=108/5= 21,6(общий знаменатель 55, дополнительный множитель к первой дроби 5, ко второй 1)
Гость:
15/12-2/3=15\12-2*4\3*4=15\12-8\12=7\12 1/2-3/10= 1*5\2*5 -3\10=5\10-3\10=2\10=1\5 13/16-3/8=13\16-3*2\8*2=13\16-6\16=7\16 27/11-27/55=27*5\11*5-27\55=135\55-27\55=108\55=1 53\55
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