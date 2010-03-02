Выполни вычитание дробей:15/12-2/3,1/2-3/10, 13/16-3/8, 27/11-27/55 Вот пример:9/13-5/26=9*2/13*2-5/26=18/26-5/26=18-5/26=13/26

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15/12-2/3=7/12(просто напросто приводим к общему знаменателю две дроби, общий знаменатель12, к первой дроби дополнительный множитель 1, а ко второй 4) 1/2-3/10=2/10(общий знаменатель 10, дополнительный множитель к первой дроби 5, ко второй 1) 13/16-3/8=7/16(общий знаменатель 16, дополнительный множитель к первой дроби 1, ко второй 2) 27/11-27/55=108/5= 21,6(общий знаменатель 55, дополнительный множитель к первой дроби 5, ко второй 1)