СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ "23 ФЕВРАЛЯ"

Гость: Гость:

23 февраля считается одним из народных праздников. Приготовления к нему начинаются за ранее-родители покупают разные вкусности, городские службы украшают город, в детских садах проводят утренники.В школах предлогают написать сочинение на тему дня Защитника Отечества.