СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ "23 ФЕВРАЛЯ"
История
СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ "23 ФЕВРАЛЯ"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23 февраля считается одним из народных праздников. Приготовления к нему начинаются за ранее-родители покупают разные вкусности, городские службы украшают город, в детских садах проводят утренники.В школах предлогают написать сочинение на тему дня Защитника Отечества.
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