мастерская к определенному сроку должна выпустить 5400 пар обуви. фактически она выпустила в день на 30 пар больше плана и выполнила заказ на 9 дней раньше срока. за сколько дней был выполнен заказ
Алгебра
мастерская к определенному сроку должна выпустить 5400 пар обуви. фактически она выпустила в день на 30 пар больше плана и выполнила заказ на 9 дней раньше срока. за сколько дней был выполнен заказ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в день мастерская выпускала х пар, тогда весь процесс занимает 5400/х дней. Т.к. "в день на 30 пар больше плана", то получается [latex]\frac{5400}{x+30}=\frac{5400}{x}-9[/latex] Упрощаем и получаем x²+30x-18000=0 Решаем и получем х₁=120 и х₂=-150 (не подходит по смыслу) Т.е. в день мастерская выпускала по 120 пар, весь процесс мог бы быть выполнен за 5400/120=45 дней. После увеличения дневного выпуска до 150 (120+30), это займет 45-9 = 36 дней. Ответ: 36 дней.
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