за 6груш и 1яблоко заплатили 30рублей.Сколько стоило 1яблоко, если 3 груши стоили столько же сколько 1 яблоко

Математика
за 6груш и 1яблоко заплатили 30рублей.Сколько стоило 1яблоко, если 3 груши стоили столько же сколько 1 яблоко
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 руб 1 яблоко, я думаю будет так
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