за 6груш и 1яблоко заплатили 30рублей.Сколько стоило 1яблоко, если 3 груши стоили столько же сколько 1 яблоко

Математика

за 6груш и 1яблоко заплатили 30рублей.Сколько стоило 1яблоко, если 3 груши стоили столько же сколько 1 яблоко

Автор: Гость