разобрать по составу : кинолюбитель
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разобрать по составу : кинолюбитель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кино-корень о-соединительный гласный люб - кор и - суф тель - суф нулев оконч
Гость:
кинолюбитель: кино-корень о-соединительная гласная люб-корень ите-окончание ль-суффикс
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