В стеблях льна-долгунца содержится до 32% льняного волокна.Сколько килограммов льняного волокна можно получить из 15 т льна-долгунца?

Математика

В стеблях льна-долгунца содержится до 32% льняного волокна.Сколько килограммов льняного волокна можно получить из 15 т льна-долгунца?

Автор: Гость