В стеблях льна-долгунца содержится до 32% льняного волокна.Сколько килограммов льняного волокна можно получить из 15 т льна-долгунца?
Математика
В стеблях льна-долгунца содержится до 32% льняного волокна.Сколько килограммов льняного волокна можно получить из 15 т льна-долгунца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 т-это 15000 кг. :100% =150-это 1 % ; 150*32=4800(кг)
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