В стеблях льна-долгунца содержится до 32% льняного волокна.Сколько килограммов льняного волокна можно получить из 15 т льна-долгунца?

Математика
В стеблях льна-долгунца содержится до 32% льняного волокна.Сколько килограммов льняного волокна можно получить из 15 т льна-долгунца?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 т-это 15000 кг.  :100%  =150-это 1 % ;  150*32=4800(кг)                                                                 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
разобрать по составу : кинолюбитель
Ответить
Математика
Через 16 років Семен буде втричі старший,ніж тепер. Скільки років йому тепер?
Ответить
Алгебра
мастерская к определенному сроку должна выпустить 5400 пар обуви. фактически она выпустила в день на 30 пар больше плана и выполнила заказ на 9 дне...
Ответить
Математика
за 6груш и 1яблоко заплатили 30рублей.Сколько стоило 1яблоко, если 3 груши стоили столько же сколько 1 яблоко
Ответить
Алгебра
Решить задачу с помощью уравнения:  Периметр прямоугольного треугольника равен 24см, его гипотенуза равна 10 см, Найдите катеты этого треугольника
Ответить