Лосю в зоопарке дают летом 40кг корма в сутки, а зимой - твсего 15 кг. На сколько меньше корма дают лосю в сутки зимой, чем летом?
Математика
Лосю в зоопарке дают летом 40кг корма в сутки, а зимой - твсего 15 кг. На сколько меньше корма дают лосю в сутки зимой, чем летом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40-15=25кг на 25 кг менше дают зимой
Гость:
40-15=25(кг) Ответ:на 25 кг меньше
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