Лосю в зоопарке дают летом 40кг корма в сутки, а зимой - твсего 15 кг. На сколько меньше корма дают лосю в сутки зимой, чем летом?

Математика

Лосю в зоопарке дают летом 40кг корма в сутки, а зимой - твсего 15 кг. На сколько меньше корма дают лосю в сутки зимой, чем летом?

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