помогите решить задачу Найдите площадь квадрата со стороной 7сантиметров

Математика
помогите решить задачу Найдите площадь квадрата со стороной 7сантиметров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 x 7 = 49 (см^2)   Ответ: 49 см^2(квадратных сантиметров) площадь квадрата
Гость:
сторона квадрата-а. S=а в квадрате, следовательно S=7 в квадрате=49см я смотрю ты в 4 классе. Если так понятнее то это выглядит примерно так S=7*7=49см)
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