На изготовление трёх деталей потребовалось 8 часов. На изготовление первой и второй деталей 4 целых 11/15,а на вторую и третью 5 целых 2/15часа. Сколько времени потребовалось на изготовление каждой детали?

Математика

На изготовление трёх деталей потребовалось 8 часов. На изготовление первой и второй деталей 4 целых 11/15,а на вторую и третью 5 целых 2/15часа. Сколько времени потребовалось на изготовление каждой детали?

Автор: Гость