На изготовление трёх деталей потребовалось 8 часов. На изготовление первой и второй деталей 4 целых 11/15,а на вторую и третью 5 целых 2/15часа. Сколько времени потребовалось на изготовление каждой детали?
Математика
На изготовление трёх деталей потребовалось 8 часов. На изготовление первой и второй деталей 4 целых 11/15,а на вторую и третью 5 целых 2/15часа. Сколько времени потребовалось на изготовление каждой детали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть на изг. первой детали уйдет х часов, второй- y, третьей - z. тогда система уравнений: [latex]\begin{cases} x+y+z=8\\x+y=\frac{71}{15}\\y+z=\frac{77}{15} \end{cases}[/latex] Решаем удобным способом, например заменяем x+y числом 71/15 в первом уравнении, находим z = 49/15, дальше в третьем уравнении находим y = 28/15, дальше х = 43 /15.
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