Помогите составить словосочетания со следующими словами: Канонада,балет, опера, экология, экологический,резервы, ресурсы, радиофикация, электрификация, газификация.
Русский язык
Помогите составить словосочетания со следующими словами: Канонада,балет, опера, экология, экологический,резервы, ресурсы, радиофикация, электрификация, газификация.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сильная канонада,классический балет,конкурс оперы,изучение экологии,экологический порядок,огромные резервы,ресурсы про жизнь,радиофикация по воздуху,элестрификация всей страны,газификация частных домов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi