Помогите составить словосочетания со следующими словами: Канонада,балет, опера, экология, экологический,резервы, ресурсы, радиофикация, электрификация, газификация. 

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Помогите составить словосочетания со следующими словами: Канонада,балет, опера, экология, экологический,резервы, ресурсы, радиофикация, электрификация, газификация. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сильная канонада,классический балет,конкурс оперы,изучение экологии,экологический порядок,огромные резервы,ресурсы про жизнь,радиофикация по воздуху,элестрификация всей страны,газификация частных домов.
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