как решить задачу Найдите площадь квадрата со стороной 7 см.

а - сторона квадрата а=7 см S - ? см² Решение: S=a² - формула площади для квадрата S=7²=7·7=49 (см²) Ответ : 49 см² площадь квадрата.

Гость: Гость:

мы знаем что у квадрата все стороны равны. чтобы найти площадь квадрата нужно 7*7=49 квадратных см. Ответ: площадь квадрата = 49 квадратных см.