как решить задачу Найдите площадь квадрата со стороной 7 см.

Математика
как решить задачу Найдите площадь квадрата со стороной 7 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а - сторона квадрата а=7 см S - ? см² Решение: S=a² - формула площади для квадрата S=7²=7·7=49 (см²) Ответ : 49 см² площадь квадрата.
Гость:
мы знаем что у квадрата все стороны равны. чтобы найти площадь квадрата нужно 7*7=49 квадратных см. Ответ: площадь квадрата = 49 квадратных см.
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