пожалуйста мне нужно сочинение на тему письмо спортсмену или спортивному деятелю,которым ты восхищаешься,и что для тебя значат олимпийские игры!!!!!
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пожалуйста мне нужно сочинение на тему письмо спортсмену или спортивному деятелю,которым ты восхищаешься,и что для тебя значат олимпийские игры!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте Ув. ..... ! Я вами восхещен.Вы великий человек , который несмотря на свою молодость ,смог добится великих заслуг .Я со своим другом .... никогда не пропускаем ни одного вашего матча . Я тоже занимаюсь спортом . Хожу на воллей бол , футбол и гандбол . В будующем я тоже хочу стать великим спортсменом и играть за мою страну . Надеюсь моя мечта сбудется .
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