в 1ой канистре было в 5 раз больше бензина чем во 2ой.весь бензин из этих канистр вылили в пустой бензобак автомашины.если в этот бак долить ещё 7литровбензина то он окажется полным.сколько литров бензина было в каждой канистре...

Математика

в 1ой канистре было в 5 раз больше бензина чем во 2ой.весь бензин из этих канистр вылили в пустой бензобак автомашины.если в этот бак долить ещё 7литровбензина то он окажется полным.сколько литров бензина было в каждой канистре если емкость бензобака 55литров???

Автор: Гость