в 1ой канистре было в 5 раз больше бензина чем во 2ой.весь бензин из этих канистр вылили в пустой бензобак автомашины.если в этот бак долить ещё 7литровбензина то он окажется полным.сколько литров бензина было в каждой канистре...
Математика
в 1ой канистре было в 5 раз больше бензина чем во 2ой.весь бензин из этих канистр вылили в пустой бензобак автомашины.если в этот бак долить ещё 7литровбензина то он окажется полным.сколько литров бензина было в каждой канистре если емкость бензобака 55литров???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть X литров было в одной канистре. Тогда 5X - в другой. Составляем уравнение: X + 5X + 7 = 55 6X + 7 = 55 6X = 55 - 7 6X = 48 X = 48 : 6 X = 8(л) Теперь найдем вместимость второй канистры: 8 x 5 = 40(л) Ответ: в одной канистре было 8 литров, в другой канистре было 40 литров Проверяем: 8 + 40 + 7 = 55 Все правильно)
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