К числителю и знаменателю дроби 13/19 прибавили некоторое число и получили дробь, равную 3/4. Найдие это число.
Математика
К числителю и знаменателю дроби 13/19 прибавили некоторое число и получили дробь, равную 3/4. Найдие это число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\frac{13+x}{19+x}=\frac{3}{4}[/latex] /·4(19+x) умножаем на 4(19+х) для того, чтобы избавиться от знаменателя [latex]4(13+x)=3(19+x)[/latex] [latex]52+4x=57+3x[/latex] [latex]4x-3x=57-52[/latex] [latex]x=5[/latex] _________________________________________ [latex]\frac{13+5}{19+5}=\frac{3}{4}[/latex] [latex]\frac{18}{24}=\frac{3}{4}[/latex] сокращаем на 6 [latex]\frac{3}{4}=\frac{3}{4}[/latex]
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