Вычислите неизвестное x:  а)7х+4=32  б) 5-x/3=4,6  в) 6- 3х=4.5  г) x/7+8=11  д) 1.6- 0.8/x=1.4

Математика
Вычислите неизвестное x:  а)7х+4=32  б) 5-x/3=4,6  в) 6- 3х=4.5  г) x/7+8=11  д) 1.6- 0.8/x=1.4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)7х+4=32 7х=32-4 7х=28 х=28:7 х=4 б) 5-x/3=4,6 5-4,6=х\3 0,4=х\3 х=3*0,4 х=1,2  в) 6- 3х=4.5 6-4,5=3х 1,5=3х х=1,5:3 х=0,5 г) x/7+8=11 х/7=11-8 х\7=3 х=3*7 х=21 д) 1.6- 0.8/x=1.4 1,6-1,4=0,8/х 0,2=0,8\х х=0,8:0,2 х=4 
Гость:
а)7х+4=32          б)5-x/3=4,6         в) 6-3х=4,5         г) x/7+8=11      д)1,6-0,8/x=1,4 7х=32-4              x/3=5-4,6            3x=6-4,5             x/7=11-8          0,8/x=1,6-1,4 7х=28                 x/3=0,4               3x=1,5                x/7=3               0,8/x=0,2 х=28/7               x=0,4*3                x=1,5/3              x=7*3                x=0,8/0,2 x=4                     x=1,2                  x=0,5                  x=21                 x=4
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