напишите уравнения реакций нейтрализации,в результате которых образуются соли,формулы которых следующие:BaSO4,Ba(NO3)2,Na3PO4,NaNO3
Химия
напишите уравнения реакций нейтрализации,в результате которых образуются соли,формулы которых следующие:BaSO4,Ba(NO3)2,Na3PO4,NaNO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+H2O HNO3+Ba(OH)2=Ba(NO3)2+2H2O H3PO4+3NaOH=Na3PO4+3H2O HNO3+NaOH=NaNO3+H2O
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