запишите в виде неправильной дроби 2,3,8 сщ знаменателем 5

Математика
запишите в виде неправильной дроби 2,3,8 сщ знаменателем 5
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Гость:
[latex]\frac{10}{5}=2[/latex]   [latex]\frac{15}{5}=3[/latex]   [latex]\frac{40}{5}=8[/latex]
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