запишите в виде неправильной дроби 2,3,8 сщ знаменателем 5
Математика
запишите в виде неправильной дроби 2,3,8 сщ знаменателем 5
Ответ(ы) на вопрос:
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[latex]\frac{10}{5}=2[/latex] [latex]\frac{15}{5}=3[/latex] [latex]\frac{40}{5}=8[/latex]
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