Два человека находились на расстоянии 240 м друг от друга. Первый человек пошёл по направлению ко второму со средней скоростью 45м/мин., а второй остался на месте. Каким будет расстояние между ними через 3 мин?
Математика
Два человека находились на расстоянии 240 м друг от друга. Первый человек пошёл по направлению ко второму со средней скоростью 45м/мин., а второй остался на месте. Каким будет расстояние между ними через 3 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45*3=135(м) пройдет первій человек за 3 мин 2) 240-135=105(м) будет расстояние между ними
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