Два человека находились на расстоянии 240 м друг от друга. Первый человек пошёл по направлению ко второму со средней скоростью 45м/мин., а второй остался на месте. Каким будет расстояние между ними через 3 мин?

Математика

Два человека находились на расстоянии 240 м друг от друга. Первый человек пошёл по направлению ко второму со средней скоростью 45м/мин., а второй остался на месте. Каким будет расстояние между ними через 3 мин?

Автор: Гость